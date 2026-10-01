Ελ Νίνιο: Σε κίνδυνο 25,8 εκατ. παιδιά στη Λατινική Αμερική

Εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι στη Λατινική Αμερική βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένο κίνδυνο από ξηρασίες και πλημμύρες που συνδέονται με το Ελ Νίνιο, προειδοποιεί η Unicef. Το φαινόμενο εκδηλώθηκε τον Ιούνιο και αναμένεται να κορυφωθεί μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου.

Έκθεση της Unicef υπολογίζει ότι 25,8 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι στην περιοχή αντιμετωπίζουν αυξανόμενους κινδύνους από την ξηρασία και τις αυξημένες βροχοπτώσεις.

Ξηρασία και κίνδυνος υποσιτισμού

Το Ελ Νίνιο αναμένεται να γίνει ένα από τα εντονότερα φαινόμενα που έχουν καταγραφεί.

Στη Γουατεμάλα, το Ελ Σαλβαδόρ, την Ονδούρα και τη Νικαράγουα, η ξηρασία αναμένεται να πλήξει την αγροτική παραγωγή. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διατροφική ανασφάλεια και να αυξήσει τον κίνδυνο υποσιτισμού για παιδιά που ήδη δυσκολεύονται να έχουν επαρκή διατροφή και πόσιμο νερό.

Την ίδια ώρα, σε περιοχές της Βολιβίας, της Κολομβίας, της Χιλής και της Βενεζουέλας αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών. Στη λεκάνη του Αμαζονίου, η πτώση της στάθμης των ποταμών μπορεί να οδηγήσει κοινότητες σε απομόνωση.

Πλημμύρες και ζημιές σε σχολεία και υποδομές

Στην Καραϊβική, η Unicef προειδοποιεί ότι το Ελ Νίνιο μπορεί να επιδεινώσει τις παρατεταμένες κρίσεις στην Κούβα και την Αϊτή.

Παράλληλα, στις ακτές του Ειρηνικού στο Μεξικό και τη Νότια Αμερική, οι αυξημένες βροχοπτώσεις ενισχύουν τον κίνδυνο πλημμυρών και ζημιών σε σχολεία και υποδομές υγείας.

Ο διευθυντής της Unicef για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική Ρομπέρτο Μπένες, προειδοποίησε ότι ακόμη και μία μεγάλη καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές και να ανατρέψει τη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων παιδιών και των οικογενειών τους.

Η Unicef ζητά ενίσχυση της προετοιμασίας, προστασία των βασικών υπηρεσιών και στήριξη των παιδιών. Για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που συνδέονται με το Ελ Νίνιο στη Λατινική Αμερική, έχει ζητήσει 53,8 εκατομμύρια δολάρια, όμως έως τις 30 Ιουνίου είχε λάβει μόλις το μισό ποσό.