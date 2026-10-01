Βρετανία: Νεκρό νεογέννητο στο Μπάνγκορ

Οι αρχές στη Βρετανία διερευνούν τον θάνατο ενός νεογέννητου κοριτσιού, το οποίο βρέθηκε σε ακτή στο Μπάνγκορ την περασμένη Κυριακή. Η αστυνομία εκτιμά ότι η σορός ενδέχεται να παρέμεινε στη θάλασσα για εβδομάδες και αναζητά τη μητέρα του βρέφους, με προτεραιότητα την ασφάλεια, την υγεία και την ιατρική υποστήριξή της.

Περαστικός εντόπισε το άψυχο σώμα σε βραχώδη και λασπώδη παραλία στα Στενά του Μενάι, απέναντι από το νησί Άνγκλεσι και κοντά σε δασική έκταση. Η νεκροψία-νεκροτομή κατέληξε ότι το βρέφος ήταν κορίτσι, ενώ συνεχίζονται οι εργαστηριακές αναλύσεις για να διευκρινιστούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Έρευνες της North Wales Police από πόρτα σε πόρτα

Η North Wales Police πραγματοποιεί εκτεταμένους ελέγχους πόρτα-πόρτα στη γύρω περιοχή, αναζητώντας μαρτυρίες και στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση της μητέρας ή να φωτίσουν τις συνθήκες της υπόθεσης.

Οι ερευνητές δεν έχουν αποκλείσει κανένα ενδεχόμενο για το σημείο από το οποίο το νεογέννητο κατέληξε στο νερό. Για τον λόγο αυτό συνεργάζονται με ωκεανογράφους, οι οποίοι χαρτογραφούν τα τοπικά θαλάσσια ρεύματα, προκειμένου να εξεταστεί η πιθανή διαδρομή της σορού μέχρι την ακτή όπου βρέθηκε.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η ανταπόκριση των πολιτών στις εκκλήσεις της είναι ήδη σημαντική. Δεκάδες τηλεφωνήματα με πληροφορίες έχουν καταγραφεί και αξιολογούνται στο πλαίσιο της έρευνας.

Έκκληση στη μητέρα για επικοινωνία και περίθαλψη

Η επικεφαλής των ερευνών, αστυνόμος Λίν Ντέιβις, κάλεσε δημόσια τη μητέρα να έρθει σε επαφή με τις αρχές, υπογραμμίζοντας ότι προέχει η προστασία της. «Κατανοούμε ότι η μητέρα μπορεί να φοβάται να εμφανιστεί, αλλά την παρακαλούμε να επικοινωνήσει μαζί μας»

Η αστυνόμος απηύθυνε επίσης κάλεσμα σε όσους γνωρίζουν γυναίκα που ήταν έγκυος ή εμφάνισε ασυνήθιστη συμπεριφορά τους τελευταίους μήνες, απομακρυνόμενη από συγγενείς και από τον κοινωνικό της κύκλο, να επικοινωνήσουν με την αστυνομία.

Μήνυμα προς τη μητέρα έστειλε και η διευθύντρια μαιευτικών υπηρεσιών του Betsi Cadwaladr University Health Board, Φιόνα Ζιρό. «Ίσως νιώθετε ότι δεν έχετε πού να στραφείτε ή ότι δεν μπορείτε να μιλήσετε σε κανέναν για αυτό που συνέβη. Σας παρακαλώ, μη νιώθετε ότι πρέπει να το αντιμετωπίσετε μόνη σας. Δεν γνωρίζουμε ακόμη όλες τις συνθήκες γύρω από τον θάνατο του μωρού σας, αλλά αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να σας βρούμε, να βεβαιωθούμε ότι είστε ασφαλής και να λάβετε την ιατρική περίθαλψη και υποστήριξη που χρειάζεστε».

Οι έρευνες συνεχίζονται τόσο για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους όσο και για τον εντοπισμό της μητέρας, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.