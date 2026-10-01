Γαλλία: Εκτός ελέγχου οι μαθητικές κινητοποιήσεις . Φωτιές σε σχολεία

Βίαια επεισόδια με φωτιές σε σχολικά κτίρια στην Γαλλία καθώς συνεχίζονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις με αιτήματα για τις ελλείψεις προσωπικού και την κατάσταση των σχολικών κτιρίων.Στη Μασσαλία, άγνωστοι επιτέθηκαν στον διευθυντή του λυκείου Victor Hugo, περιλούζοντάς τον με βενζίνη. Ο διευθυντής τραυματίστηκε, σύμφωνα με τις τοπικές εισαγγελικές αρχές.

Νωρίτερα, στο λύκειο Saint-Exupery της ίδιας πόλης, εκατοντάδες νέοι περικύκλωσαν πυροσβεστικό όχημα που είχε φτάσει για να κατασβέσει φωτιά. Οι δράστες ανάγκασαν τους πυροσβέστες να εγκαταλείψουν το όχημα και στη συνέχεια του έβαλαν φωτιά.

Ένα ακόμη περιστατικό σημειώθηκε στη Ναντ, όπου ξέσπασε φωτιά στο λύκειο Nelson Mandela. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο και δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Το κτίριο εκκενώθηκε, ενώ οι μαθητές που επρόκειτο να προσέλθουν στο σχολείο απομακρύνθηκαν.

Έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη

Οι μαθητικές διαδηλώσεις και οι αποκλεισμοί σχολείων, που ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα, εξελίσσονται σε σημαντική πρόκληση για τη γαλλική κυβέρνηση, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία.Η κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη σειρά περικοπών στις δημόσιες δαπάνες στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2027, ενώ το γραφείο του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί συγκάλεσε σύσκεψη κρίσης για τις μαθητικές κινητοποιήσεις.