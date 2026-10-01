Πακιστάν: 10 νεκροί από νέες επιδρομές στο Αφγανιστάν

Δέκα άμαχοι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, και άλλοι 11 τραυματίστηκαν από νέες αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με την de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν στην Καμπούλ.

Οι βομβαρδισμοί σημειώθηκαν στις επαρχίες Κουνάρ και Χελμάντ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο των Ταλιμπάν, τον Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ, στο στόχαστρο βρέθηκαν τρία σπίτια, τα οποία καταστράφηκαν.

Η κατάγγελία των Ταλιμπάν

Ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ καταδίκασε την επίθεση και έκανε λόγο για «έγκλημα» που παραβιάζει τις αποδεκτές αρχές. Παράλληλα, δημοσιοποίησε φωτογραφίες των θυμάτων.

Η νέα επίθεση έρχεται ενώ η σύγκρουση Πακιστάν και Αφγανιστάν δείχνει να αναζωπυρώνεται, έπειτα από περίπου τρεις μήνες σχετικής ηρεμίας.

Η απάντηση του Πακιστάν

Το Πακιστάν ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι πραγματοποίησε αεροπορικά πλήγματα εναντίον κρησφύγετων τρομοκρατικών οργανώσεων στο Αφγανιστάν.

Οι πακιστανικές αρχές υποστήριξαν ότι σκοτώθηκαν 22 «τρομοκράτες», ενώ ανέφεραν και την καταστροφή μεγάλων ποσοτήτων όπλων και πυρομαχικών.

Η σύγκρουση των δύο χωρών

Πακιστάν και Αφγανιστάν, που στο παρελθόν ήταν σύμμαχοι, βρίσκονται σε σύγκρουση κυρίως λόγω της δράσης τζιχαντιστικών οργανώσεων στο Πακιστάν.

Η Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την Καμπούλ ότι προσφέρει ασφαλές καταφύγιο σε εξτρεμιστές που σχεδιάζουν και πραγματοποιούν επιθέσεις στο πακιστανικό έδαφος. Η de facto αφγανική κυβέρνηση απορρίπτει την κατηγορία και υποστηρίζει ότι η δράση των εξτρεμιστών αποτελεί εσωτερικό πρόβλημα του Πακιστάν.