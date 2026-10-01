12χρονος πήρε το μπουζούκι και ξεσήκωσε τη Μελβούρνη
Μόλις 12 ετών, ο Johnny Simoglou ανέβηκε στη σκηνή με το μπουζούκι του και κατάφερε να κερδίσει το κοινό από τις πρώτες κιόλας νότες.
Ο νεαρός Ελληνοαυστραλός από τη Μελβούρνη συμμετείχε στη μουσική εκδήλωση «Bouzouki Symphony», παίζοντας αγαπημένα ελληνικά κομμάτια.
Η στιγμή που έκλεψε την παράσταση ήρθε όταν άρχισε να παίζει το «Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας». Η γιαγιά του, Βίκυ Σιμόγλου, σηκώθηκε αυθόρμητα από τη θέση της και άρχισε να χορεύει, ενώ ο εγγονός της συνέχιζε να παίζει μπουζούκι και το κοινό χειροκροτούσε.
Ο Johnny αγαπά τη μουσική από μικρός. Δοκίμασε κιθάρα και ντραμς, όμως τελικά το μπουζούκι ήταν αυτό που τον κέρδισε.
Σήμερα συμμετέχει σε εκδηλώσεις της ελληνικής ομογένειας στη Μελβούρνη και αποδεικνύει ότι η αγάπη για την ελληνική μουσική και παράδοση περνά από γενιά σε γενιά, ακόμη και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα.
Πηγή βίντεο: Neos Kosmos
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