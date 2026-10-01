12χρονος πήρε το μπουζούκι και ξεσήκωσε τη Μελβούρνη

Μόλις 12 ετών, ο Johnny Simoglou ανέβηκε στη σκηνή με το μπουζούκι του και κατάφερε να κερδίσει το κοινό από τις πρώτες κιόλας νότες.

Ο νεαρός Ελληνοαυστραλός από τη Μελβούρνη συμμετείχε στη μουσική εκδήλωση «Bouzouki Symphony», παίζοντας αγαπημένα ελληνικά κομμάτια.

Ο Johnny ξεσηκώνει το κοινό με το μπουζούκι

Η στιγμή που έκλεψε την παράσταση ήρθε όταν άρχισε να παίζει το «Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας». Η γιαγιά του, Βίκυ Σιμόγλου, σηκώθηκε αυθόρμητα από τη θέση της και άρχισε να χορεύει, ενώ ο εγγονός της συνέχιζε να παίζει μπουζούκι και το κοινό χειροκροτούσε.

Ο Johnny αγαπά τη μουσική από μικρός. Δοκίμασε κιθάρα και ντραμς, όμως τελικά το μπουζούκι ήταν αυτό που τον κέρδισε.

Ο Johnny παίζει χαμογελαστός μπουζούκι

Σήμερα συμμετέχει σε εκδηλώσεις της ελληνικής ομογένειας στη Μελβούρνη και αποδεικνύει ότι η αγάπη για την ελληνική μουσική και παράδοση περνά από γενιά σε γενιά, ακόμη και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα.

Πηγή βίντεο: Neos Kosmos