LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Καλύτερα δε γίνεται!

Καλύτερα δε γίνεται!

13:50
ALPHA NEWS

Χωρίς ρεύμα έμειναν 600.000 άνθρωποι μετά από ρωσική επίθεση στην ανατολική Ουκρανία

ΔΙΕΘΝΗ
08/11/2026 10:19
Χωρίς ρεύμα έμειναν 600.000 άνθρωποι μετά από ρωσική επίθεση στην ανατολική Ουκρανία
AP Photo/Evgeniy Maloletka Φωτογραφία αρχείου

Χωρίς ηλεκτροδότηση έμειναν περισσότεροι από 600.000 πολίτες στην περιφέρεια Ντνιπροπετόφσκ της ανατολικής Ουκρανίας, έπειτα από νυχτερινό ρωσικό πλήγμα σε ενεργειακά δίκτυα, σύμφωνα με σημερινή ενημέρωση της ουκρανικής εταιρείας ενέργειας DTEK.

«Κατά τη διάρκεια των νυχτερινών επιθέσεων προκλήθηκαν σοβαρές καταστροφές σε κρίσιμες ενεργειακές δομές της περιοχής», ανέφερε χαρακτηριστικά η εταιρεία σε σχετική ανάρτησή της στην πλατφόρμα Telegram.

Από την άλλη πλευρά, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι ο στρατός του έβαλε στο στόχαστρο ενεργειακές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Παράλληλα, η Μόσχα υποστήριξε ότι επλήγη ένα φορτηγό πλοίο μεταφοράς κοντέινερ στο λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα (νοτιοδυτική Ουκρανία), το οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, μετέφερε οπλισμό και πολεμικό υλικό.

Επιπλέον, το ρωσικό υπουργείο δήλωσε ότι επλήγη ένας ενεργειακός υποσταθμός στην περιφέρεια Ζίτομιρ, ο οποίος εξασφαλίζει την τροφοδοσία της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας.

Κάντε εγγραφή στο κανάλι του Alpha News στο YouTube

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης