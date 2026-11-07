«Χάσατε τον πόλεμο και τις εκλογές»: Ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν χλευάζει τον Τραμπ

Ο υποστράτηγος Μοχσέν Ρεζαεΐ, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν (SNSC),σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA χλεύασε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την εξαπόλυση ενός παράνομου πολέμου, υπενθυμίζοντάς του τις συνέπειες της επιθετικής πολιτικής του και προειδοποιώντας τον να μην επιχειρήσει νέους στρατιωτικούς τυχοδιωκτισμούς.

«Έχασες τον πόλεμο και τις εκλογές», έγραψε ο Ρεζαεΐ σε ανάρτησή του στο δίκτυο X το Σάββατο, απευθύνοντας το μήνυμά του στον Τραμπ, ο οποίος παρέσυρε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πόλεμο κατόπιν υποκίνησης του ισραηλινού καθεστώτος υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Ο Βανς το παραδέχθηκε. Ο Ρούμπιο οδεύει προς την έξοδο. Ο Χέγκσεθ είναι έτοιμος να κουραστεί και ο διοικητής της CENTCOM είναι πλέον podcaster!» Ο επικεφαλής του SNSC ανέφερε τα ονόματα ορισμένων από τους συνεργάτες του Τραμπ και τη στάση τους μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, που αποδείχθηκαν φιάσκο για αυτούς.

«Ξεκινήστε πόλεμο και θα αντιμετωπίσετε μια καταστροφική απάντηση», επανέλαβε ο Ρεζαεΐ την προειδοποίηση του Ιράν, αναφερόμενος στις επανειλημμένες στρατιωτικές απειλές και τον εκφοβισμό, πειράζοντας περαιτέρω τον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι, ελλείψει των συνεργατών του, «σε ποιον ακριβώς στην Ουάσινγκτον πρέπει να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα;»