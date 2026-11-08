Πολωνία: Μακελειό με 9 νεκρούς και τραυματίες στην Κρακοβία μετά από πυροβολισμούς

Το απόγευμα του Σαββάτου, ένας 25χρονος Πολωνός με πλήρη στρατιωτική εξάρτηση εισέβαλε με το αυτοκίνητό του στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας και άρχισε να πυροβολεί στα τυφλά. Η αιματηρή επίθεση σημειώθηκε στο πιο πολυσύχναστο και τουριστικό σημείο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας, αφήνοντας πίσω της έναν βαρύ απολογισμό.

Συνολικά έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους —τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι τρεις Πολωνοί και ένας Βρετανός, ενώ η ταυτότητα δύο θυμάτων παραμένει ακόμη άγνωστη. Παράλληλα, οι τραυματίες της επίθεσης ανέρχονται σε 16, στους οποίους περιλαμβάνονται πέντε αλλοδαποί υπήκοοι από την Αυστρία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία, τη Ρωσία και τη Βρετανία. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και δύο στελέχη της αστυνομίας, με τον έναν ένστολο να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Επίσης δύο γυναίκες και ένας άνδρας, πιθανότατα μέλη της οικογένειας του Πολωνού ενόπλου που σκότωσε έξι ανθρώπους π βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι του.

Συγκλονίζουν τα στιγμιότυπα που κάνουν τον γύρο του πλανήτη, αποκαλύπτοντας τις εφιαλτικές διαστάσεις της τραγωδίας στην καρδιά της Κρακοβίας. Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, χαρακτήρισε επίσημα το συμβάν ως «τρομοκρατικό χτύπημα».

Τα βίντεο και οι φωτογραφίες που κατέγραψαν τα δευτερόλεπτα της επίθεσης, αλλά και όσα επακολούθησαν, προκαλούν σοκ. Οι εικόνες κόβουν την ανάσα, καθώς δείχνουν πλήθος κόσμου να τρέχει έντρομο στα σοκάκια της ιστορικής πλατείας, προσπαθώντας να προστατευτεί μέσα σε καταστήματα εστίασης ενώ ακούγονται απανωτοί πυροβολισμοί.

Ανάμεσα στους τραυματίες που δέχτηκαν τα πυρά κατά τη χθεσινή (Σαββατιάτικη) επίθεση στην πολωνική πόλη βρίσκονται ξένοι υπήκοοι από την Αυστρία, τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία και τη Ρωσία, σύμφωνα με ενημέρωση που παρείχε εκπρόσωπος του πολωνικού Υπουργείου Εσωτερικών στο πρακτορείο Reuters. Ο ίδιος δεν έδωσε περαιτέρω πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους. Νωρίτερα, πάντως, οι επίσημες αρχές είχαν επιβεβαιώσει πως ένας Βρετανός πολίτης συγκαταλέγεται στα θύματα που έχασαν τη ζωή τους.

Ακόμη πιο σκληρά είναι τα πλάνα που αποτυπώνουν το μέγεθος της φρίκης, με τραυματίες και νεκρούς να βρίσκονται αιμόφυρτοι στο έδαφος, την ώρα που περαστικοί σκύβουν από πάνω τους προσφέροντας απεγνωσμένα τις πρώτες βοήθειες και κάνοντας αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) σε μια μάχη με τον χρόνο για να τους σώσουν. Παράλληλα, εξαιρετικά δυνατές είναι και οι εικόνες που δείχνουν τη στιγμή που οι δυνάμεις ασφαλείας εξουδετερώνουν τον δράστη του μακελειού.