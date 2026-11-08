Σαουδική Αραβία: Εκρήξεις στο οικονομικό κέντρο του Ριάντ

Το οικονομικό κέντρο του Ριάντ βρέθηκε σήμερα στο στόχαστρο επίθεσης, σύμφωνα με όσα ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP). Από το πλήγμα προκλήθηκαν φθορές σε κτίριο του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco, αμέσως μετά την ανακοίνωση της στρατιωτικής συμμαχίας υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ότι κατέρριψε πυραύλους που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθι από την Υεμένη.

«Είναι βέβαιο ότι ο πύργος της Aramco, που βρίσκεται στην οικονομική ζώνη KAFD (King Abdullah Financial District), δέχτηκε πλήγμα», επεσήμανε ένας από τους μάρτυρες. Την ίδια ώρα, ακόμη δύο άνθρωποι που ήταν παρόντες στο σημείο επιβεβαίωσαν ότι το κτίριο έχει υποστεί ορατές ζημιές.

Ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία που μάχεται κατά των Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν σήμερα από τη φιλοϊρανική οργάνωση προς το Ριάντ.

Η πολιτική προστασία της Σαουδικής Αραβίας είχε εκδώσει προειδοποίηση για την περιοχή του Ριάντ λίγο πριν από τις εκρήξεις, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters. Στη συνέχεια οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο κίνδυνος είχε παρέλθει.

Ο συνασπισμός ανακοίνωσε κατόπιν ότι αναχαίτισε και κατέστρεψε δύο πυραύλους κρουζ που είχαν εκτοξευθεί προς το Ριάντ και στο νότιο τμήμα της χώρας.

Η πρωτεύουσα Σανάα και το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου τμήματος της Υεμένης έπεσαν στα χέρια των Χούθι από το 2014, όταν το κίνημα αυτό εκδίωξε τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση. Η Σαουδική Αραβία, επικεφαλής στρατιωτικής συμμαχίας διαφόρων αραβικών κρατών, επενέβη στον πόλεμο τον Μάρτιο του 2015, για να υποστηρίξει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση.

Χθες, τουλάχιστον 33 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 39 τραυματίστηκαν σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς της Σαουδικής Αραβίας εναντίον του χωριού Μπάνι Χουσάις, κοντά στην πρωτεύουσα της Υεμένης, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της οργάνωσης των Χούθι.