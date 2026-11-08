Ισραήλ: Ο πρόεδρος Χέρτζογκ δίνει στον Άιζενκοτ εντολή σχηματισμού κυβέρνησης

Στον επικεφαλής του συνασπισμού της αντιπολίτευσης, Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος αποτελεί τον βασικό πολιτικό αντίπαλο του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, πρόκειται να ανατεθεί και επίσημα η εντολή για τη συγκρότηση της νέας ισραηλινής κυβέρνησης σήμερα, Κυριακή, όπως έγινε γνωστό από την προεδρία της χώρας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση: «Ο πρόεδρος Χέρτζογκ κάλεσε τον Γκάντι Άιζενκοτ στο προεδρικό μέγαρο, προκειμένου να του αναθέσει επίσημα το καθήκον σχηματισμού κυβέρνησης σήμερα στις 17:00».