Ιαπωνία: Σεισμός 5,7 Ρίχτερ ,τουλάχιστον 22 τραυματίες . Ζημιές σε καταστήματα και κτίρια

Η ισχυρή δόνηση που έπληξε την κεντρική Ιαπωνία τις πρώτες πρωινές ώρες είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν 22 άνθρωποι όπως ματαδίδουν τα Μέσα Ενημέρωσης της χώρας και να προκληθούν ζημιές σε καταστήματα και αναγκάζοντας κατοίκους να εγκαταλείψουν τα κτίριά τους.

Από τη δόνηση θρυμματίστηκαν βιτρίνες, ενώ αντικείμενα και εμπορεύματα εκτοξεύτηκαν από τα ράφια καταστημάτων.

Διαφορετικές εκτιμήσεις για το μέγεθος

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία υπολόγισε το μέγεθος της σεισμικής δόνησης στα 5,7 Ρίχτερ, ενώ η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) την εκτίμησε στα 5,5 Ρίχτερ. Μετά τον κύριο σεισμό καταγράφηκαν και μικρότερες μετασεισμικές δονήσεις.

Η δόνηση επηρέασε μια ευρεία περιοχή κοντά στην επαρχία Αϊτσί, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Χαμαμάτσου, καθώς και των ιστορικών πόλεων Κιότο και Νάρα. Σεισμική δραστηριότητα έγινε επίσης αισθητή στις γειτονικές περιοχές Γιαμανάσι, όπου βρίσκεται το όρος Φούτζι, και Γκιφού.

Σπασμένες βιτρίνες και τραυματισμοί

Πλάνα που μετέδωσαν ιαπωνικά τηλεοπτικά δίκτυα έδειξαν σπασμένες βιτρίνες καταστημάτων και θραύσματα γυαλιών σκορπισμένα στους δρόμους. Σε βιβλιοπωλείο, μεγάλοι σωροί από βιβλία είχαν πέσει από τα ράφια και βρίσκονταν στο πάτωμα.

Μεταξύ των τραυματιών ήταν άνθρωποι που έπεσαν από σκάλες στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν τα κτίρια.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 01:04 τα ξημερώματα και το επίκεντρό του εντοπίστηκε στην επαρχία Σιζουόκα, σε βάθος περίπου 40 χιλιομέτρων.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο νέων ισχυρών σεισμών την επόμενη εβδομάδα, με ιδιαίτερη προσοχή στις επόμενες δύο έως τρεις ημέρες.

Παράλληλα, προειδοποίησε για τον κίνδυνο κατολισθήσεων λάσπης και πτώσεων βράχων, καθώς και για πιθανές επιπτώσεις από τις βροχοπτώσεις.