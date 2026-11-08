Ιράν: Άλλα δυο δεξαμενόπλοια στις φλόγες στο στενό του Ορμούζ

Στις φλόγες παραδόθηκαν ακόμα δύο πετρελαιοφόρα στο στενό του Ορμούζ, όταν προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες ενώ έπλεαν σε «μη εξουσιοδοτημένες διαδρομές», όπως μετέδωσε το επίσημο ιρανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο IRNA.

Το πρακτορείο σημείωσε επίσης πως κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή ακούστηκαν ισχυροί «θόρυβοι» που «παρέπεμπαν σε εκρήξεις» στο νότιο τμήμα της χώρας, και συγκεκριμένα στο νησί Κεσμ —το οποίο δέχτηκε πρόσφατα πλήγματα από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις— καθώς και στις περιοχές Σιρίκ, Τζασκ και Μπαντάρ Αμπάς, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του IRNA, τα δύο δεξαμενόπλοια παραβίασαν τους ισχύοντες κανονισμούς, με το πρώτο να βρίσκεται ανατολικά του στενού του Ορμούζ και το δεύτερο εντός των στενών. Και τα δύο σκάφη τυλίχθηκαν σε μεγάλες πυρκαγιές λόγω της πρόσκρουσης στις νάρκες, ενώ επιχειρούσαν να διέλθουν από μη εγκεκριμένα περάσματα. Το πρακτορείο δεν αποκάλυψε τα ονόματα ή τις σημαίες των πλοίων, επεσήμανε όμως ότι είχαν θέσει εκτός λειτουργίας τα συστήματα εντοπισμού θέσης και ναυσιπλοΐας τους.

Το τελευταίο διάστημα η Τεχεράνη προχωρά συχνά σε παρόμοιες ενημερώσεις, την ώρα που η Ουάσιγκτον αντιτείνει πως το μεγαλύτερο μέρος των θαλάσσιων ναρκών έχει ήδη απομακρυνθεί από αυτό το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

Το Ιράν διαμηνύει σταθερά ότι διατηρεί τον έλεγχο στο στενό του Ορμούζ, από όπου μεταφερόταν το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου πριν από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου, ο οποίος πυροδοτήθηκε από τις αμερικανοϊσραηλινές αεροπορικές επιθέσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι ιρανικές δυνάμεις στοχοποιούν συστηματικά πλοία που κινούνται χωρίς σχετική άδεια κοντά στις ακτές του Σουλτανάτου του Ομάν.

Σε απάντηση, οι ΗΠΑ εφαρμόζουν ναυτικό αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν στον Κόλπο, ενώ αμερικανικά πολεμικά πλοία παρέχουν συνοδεία σε τάνκερ που διασχίζουν την περιοχή. Παράλληλα, οι συνομιλίες ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη για την κατάπαυση του πυρός εξακολουθούν να βρίσκονται σε απόλυτο τέλμα.