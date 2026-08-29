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Χαλάζι σε μέγεθος μπάλας τένις

ΔΙΕΘΝΗ
29/08/2026 17:46
Χαλάζι σε μέγεθος μπάλας τένις
Φωτογραφία: Χ

Μεγάλες ζημιές προκάλεσε το Χαλάζι  σε μέγεθος μπάλας τένις  στην Ζυρίχη .  Οδηγοί βρήκαν καταφύγιο κάτω από γέφυρες, ενώ πολίτες έτρεχαν να προφυλαχθούν σε κτίρια. Σαράντα άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη σφοδρή χαλαζόπτωση που κράτησε περίπου μισή ώρα. Ειδικότερα, επλήγησαν οι περιοχές της Βασιλείας, του Ζόλοτουρν και του Βίντερτουρ

Έσπασαν τζάμια αυτοκινήτων, προκλήθηκαν ζημιές σε στέγες σπιτιών και υποδομές, ακυρώθηκαν πτήσεις αφού  οι ριπές του ανέμου έφταναν τα 140 χιλιόμετρα την ώρα.

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