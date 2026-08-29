Μάχη με το χρόνο σε Νεπάλ- Θιβέτ

Μία απίστευτη τραγωδία, βρίσκεται σε εξέλιξη στο Νεπάλ, μετά το τσουνάμι λάσπης και πάγου, το οποίο εξαφάνισε, ολόκληρα χωριά. Μητέρα, κατάφερε να εντοπίσει τον 8χρονο γιο της, σε νοσοκομείο, στην κατεστραμμένη Ράσουα.

Τους εξακόσιους ξεπερνούν πλέον οι νεκροί, πάνω από 2.500, οι αγνοούμενοι.

Πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια, το κόστος για την ανοικοδόμηση.