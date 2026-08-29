Ρούμπιο: Η συμφωνία με ΗΠΑ θα προσελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις 100 δισ. στη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας, χθες Παρασκευή 28/8/2026, για την πετρελαϊκή συμφωνία που κλείστηκε, μεταξύ των Ουάσιγκτον και της Καράκας, ανέφερε, ότι, το Καράκας θα έχει αποτέλεσμα να γίνουν ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Βενεζουέλα.

«Για τον λαό της Βενεζουέλας, η συμφωνία αυτή θα προσελκύσει σχεδόν 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε ιδιωτικές επενδύσεις, θα υποστηρίξει χιλιάδες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και θα ευνοήσει την ανοικοδόμηση της οικονομίας» της χώρας της Λατινικής Αμερικής, έκανε λόγο ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μέσω της πλατφόρμας «X».