Τουλάχιστον 37 νεκροί σε ρωσική επιδρομή κοντά στο Κίεβο

Νυχτερινή ρωσική αεροπορική επιδρομή με drones, σε αποθήκη, στην περιοχή της Μπούτσα κοντά στο Κίεβο, είχε σαν αποτέλεσμα, τουλάχιστον 37 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Από την επιδρομή, προκλήθηκαν εκρήξεις, αλλά και μεγάλη πυρκαγιά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε, πως η αποθήκη που βομβαρδίστηκε, από ρωσικό drone κοντά στο Κίεβο, περιείχε πυρομαχικά, drones και εκρηκτικά που χρησιμοποιούνταν από τον στρατό.