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Τουλάχιστον 37 νεκροί σε ρωσική επιδρομή κοντά στο Κίεβο

ΔΙΕΘΝΗ
29/08/2026 16:13
Τουλάχιστον 37 νεκροί σε ρωσική επιδρομή κοντά στο Κίεβο
ΦΩΤΟ- AP- Efrem-Lukatsky

Νυχτερινή ρωσική αεροπορική επιδρομή με drones, σε αποθήκη, στην περιοχή της Μπούτσα κοντά στο Κίεβο, είχε σαν αποτέλεσμα, τουλάχιστον 37 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Από την επιδρομή, προκλήθηκαν εκρήξεις, αλλά και μεγάλη πυρκαγιά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε, πως η αποθήκη που βομβαρδίστηκε, από ρωσικό drone κοντά στο Κίεβο, περιείχε πυρομαχικά, drones και εκρηκτικά που χρησιμοποιούνταν από τον στρατό.

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