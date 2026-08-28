Πούτιν και Σι θα έχουν συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα

Στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης που θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα στην Μπισκέκ, πρωτεύουσα του Κιργιστάν, ο Βλ. Πούτιν, πρόκειται να συναντηθεί με τον Σι Τζίνπινγκ.

Όπως δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσακόφ, οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν μεταξύ άλλων για τον σχεδιαζόμενο αγωγό Power of Siberia 2, συνολικού μήκους 2.600 χιλιομέτρων, που υπολογίζεται πως θα μεταφέρει 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως από τη Σιβηρία στην Κίνα μέσω Μογγολίας.

Το φιλόδοξο έργο έχει παγώσει λόγω διαφωνιών για τις τιμές, καθώς οι συνομιλίες συνεχίζονται εδώ και χρόνια.

Στο περιθώριο της συνόδου στην Μπισκέκ, ο Πούτιν θα συζητήσει με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα και τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου θα έχει επίσης συναντήσεις με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι και με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, ενημέρωσε ο Ουσακόφ.