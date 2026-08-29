Βίντεο:Βύθισαν πλοίο που μετέφερε ναρκωτικά

Βίντεο ντοκουμέντο που έδωσε στη δημοσιότητα ο στρατός των ΗΠΑ δείχνει την επιχείρηση βύθισης σκάφους, που συνδεόταν με τα δίκτυα λαθρεμπορίου ναρκωτικών στον Ειρηνικό.Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν σκάφος αφού άνδρες τους , απομάκρυναν τους επιβαίνοντες σε αυτό χωρίς τη χρήση θανατηφόρας βίας.

Όπως αναφέρει ο Διοικητής της ομάδας Στρατηγός Φράνσις Λ. Ντόνοβαν «Η σημερινή επιχείρηση αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ισχύος του Συνασπισμού των Αμερικών κατά των Καρτέλ να εξαρθρώνει τις εξελιγμένες, μυστικές ναρκοτρομοκρατικές τακτικές και δυνατότητες που έχουν καταστήσει δυνατή τη διακίνηση επικίνδυνων ναρκωτικών με προορισμό αμερικανικές κοινότητες. Συνεργαζόμενοι με τους εταίρους μας από τον Ισημερινό, ο συνασπισμός μας επέφερε αποφασιστικό πλήγμα σε μια ναρκοτρομοκρατική επιχείρηση υπεύθυνη για τη διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών μέσω της περιοχής. Μαζί με τους περιφερειακούς εταίρους μας, είμαστε αποφασισμένοι να νικήσουμε τους ναρκοτρομοκράτες στο Δυτικό Ημισφαίριο.»