Σφοδρή κακοκαιρία στη Κύπρο

Στο έλεος κακοκαιρίας, βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στην Κύπρο, προκαλώντας πολλά προβλήματα, τόσο στο οδικό, όσο και στο ηλεκτρικό δίκτυο. Έχουν επίσης καταγραφεί ζημιές σε σπίτια και καλλιέργειες, προβλήματα στις αεροπορικές συγκοινωνίες.

Προκλήθηκαν ωστόσο πυρκαγιές, εξαιτίας των κεραυνών.

Η Πολιτική Άμυνα ενεργοποίησε στις 12:15 το σύστημα CY-Alert, αποστέλλοντας προειδοποιητικό μήνυμα σε κινητά τηλέφωνα σε ολόκληρη την Κύπρο. Οι πολίτες κλήθηκαν να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να παραμένουν σε ασφαλή σημεία και να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους ή χειμάρρους.

Στη θαλάσσια περιοχή του Κάβο Γκρέκο, η κακοκαιρία προκάλεσε την καταστροφή και βύθιση σκάφους, με τους επιβαίνοντες, να είναι όλοι σώοι στην υγεία τους, μετά τη διάσωσή τους από ελικόπτερο.

Εν τω μεταξύ, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, στην περιοχή του Κάτω Δρυ της Επαρχίας Λάρνακας, τραυματίστηκε ένας 45χρονος,από τη Σρι Λάνκα, μετά από πτώση κεραυνού, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με την κατάσταση της υγείας του, να μην εμπνέει ανησυχία.