“Βροχή” από δολάρια πραγματοποιήθηκε στο Καζακστάν

Μια βαλίτσα γεμάτη δολάρια πετάχτηκε από παράθυρο κτηρίου στο Καζακστάν, με τα χαρτονομίσματα να καταλήγουν στον δρόμο.

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ οι αρχές προχωρούσαν στη σύλληψη των επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου Samruk-Kazyna και των Καζακικών Σιδηροδρόμων, στο πλαίσιο έρευνας για απόπειρα δωροδοκίας.

Οι συλληφθέντες είναι ο Νουρλάν Ζακούποφ, επικεφαλής της Samruk-Kazyna, και ο Γιελζχάς Οτυνσιέφ, επικεφαλής των Σιδηροδρόμων του Καζακστάν. Και οι δύο κατηγορούνται ως ύποπτοι στην υπόθεση και κρατούνται.

Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση ως απόπειρα λήψης μεγάλου ποσού σε δωροδοκία. Ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα αν η βαλίτσα με τα μετρητά που εκτοξεύτηκε από το κτήριο συνδέεται με τη συγκεκριμένη έρευνα.

Πηγή Βίντεο: X – NEXTA