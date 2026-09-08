Βρέθηκαν 2 πίνακες από την ληστεία στο Ρενουάρ
Τα έργα βρέθηκαν στον κήπο του μουσείου
Βρέθηκαν δύο από τους τέσσερις πίνακες που εκλάπηκαν σήμερα το πρωί από το μουσείο Ρενουάρ, στο Καν-συρ-Μερ της Γαλλίας.
Οι δύο κλέφτες φέρεται να εγκατέλειψαν τους δύο πίνακες κατά την διαφυγή τους από το μουσείο.Όπως διευκρίνησε στους δημοσιογράφους ο δήμαρχος της πόλης Μπράιαν Μασόν, τα έργα βρέθηκαν στον κήπο του μουσείου.
Συνέχισε λέγοντας ότι, «Οι σειρήνες του μουσείου και η αστυνομία έκαναν τους διαρρήκτες να βιαστούν και να κλέψουν μόνο τέσσερα έργα από τα δώδεκα του μουσείου Ρενουάρ» που βρίσκονται στην συλλογή του μουσείου.
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