Βρέθηκαν 2 πίνακες από την ληστεία στο Ρενουάρ

Βρέθηκαν δύο από τους τέσσερις πίνακες που εκλάπηκαν σήμερα το πρωί από το μουσείο Ρενουάρ, στο Καν-συρ-Μερ της Γαλλίας.

Οι δύο κλέφτες φέρεται να εγκατέλειψαν τους δύο πίνακες κατά την διαφυγή τους από το μουσείο.Όπως διευκρίνησε στους δημοσιογράφους ο δήμαρχος της πόλης Μπράιαν Μασόν, τα έργα βρέθηκαν στον κήπο του μουσείου.

Συνέχισε λέγοντας ότι, «Οι σειρήνες του μουσείου και η αστυνομία έκαναν τους διαρρήκτες να βιαστούν και να κλέψουν μόνο τέσσερα έργα από τα δώδεκα του μουσείου Ρενουάρ» που βρίσκονται στην συλλογή του μουσείου.