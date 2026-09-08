Έκλεψαν πάλι μουσείο στην Γαλλία

Σήμερα νωρίς το πρωί, δύο διαρρήκτες έκλεψαν τέσσερα έργα τέχνης από το μουσείο του Ρενουάρ στο Καν-συρ-Μερ στη γαλλική Κυανή Ακτή. Οι κλέφτες κατά την διαφυγή τους, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν ένα από τα έργα, που επιχείρησαν να αποσπάσουν από το μουσείο.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Μπράιαν Μάσον, οι ληστές διέρρηξαν το μουσείο λίγο πριν τις 6 το πρωί. Στις δηλώσεις του ανέφερε επίσης, ότι η αστυνομία τους εντόπισε και τους καταδίωξε, χωρίς όμως να καταφέρει να προβεί στην σύλληψή τους.

«Αφού εντοπίσθηκαν χάρη στις κάμερες βιντεοπροστασίας της πόλης, τα δύο άτομα διέφυγαν, εγκαταλείποντας στην προσπάθειά τους τον έναν από τους πίνακες που είχαν κλέψει», όπως ανέφερε ο δήμαρχος σε ανακοίνωση του.

Στην ίδια δήλωση, εκτιμά ότι τα έργα που εκλάπησαν από το μουσείο-εργαστήριο άξιζαν 9 εκατομμύρια ευρώ .

Ακόμη διευκρίνισε ότι : «Ο συναγερμός του μουσείου ήχησε στις 05:48 (τοπική ώρα, 06:48 ώρα Ελλάδας). Στις 05:53, δηλαδή πέντε λεπτά αργότερα, η δημοτική αστυνομία βρισκόταν στο σημείο»,

Ο Μπράιαν Μάσον, συνέχισε λέγοντας ότι «το να επιτεθείς στο μουσείο Ρενουάρ είναι σαν να επιτίθεσαν σε ένα μέρος της ιστορίας και της κληρονομιάς του Καν-συρ-Μερ. Οι πράξεις αυτές είναι ιδιαίτερα σοβαρές».

Το συγκεκριμένο μουσείο αποτέλεσε την τελευταία κατοικία του διάσημου ζωγράφου.

Αξίζει να αναφέρουμε επίσης ότι η κλοπή έγινε σχεδόν έναν χρόνο μετά από την συγκλονιστική διάρρηξη του μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι.