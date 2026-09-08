LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

15:45
ALPHA NEWS

Γερμανία: Διεργασίες μετά τη σαρωτική νίκη του AfD

Αποφασισμένοι και για κυβέρνηση μειοψηφίας
ΔΙΕΘΝΗ
08/09/2026 15:00

Μετά τη σαρωτική νίκη του στην Σαξονία – Άνχαρτ, το  κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία στοχεύει στο να δώσει ένα “τελειωτικό χτύπημα” στην κυβέρνηση Μερτς.

Πίνακες αξίας εννέα εκατομμυρίων ευρώ, έκαναν φτερά από το Μουσείο Ρουνουάρ στη Γαλλία. Οι διαρρήκτες εισέβαλαν νωρίς το πρωί.

Μας ενημερώνει ο Πέτρος Γκάτζιας.

 

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης