Γερμανία: Διεργασίες μετά τη σαρωτική νίκη του AfD
Αποφασισμένοι και για κυβέρνηση μειοψηφίας
Μετά τη σαρωτική νίκη του στην Σαξονία – Άνχαρτ, το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία στοχεύει στο να δώσει ένα “τελειωτικό χτύπημα” στην κυβέρνηση Μερτς.
Πίνακες αξίας εννέα εκατομμυρίων ευρώ, έκαναν φτερά από το Μουσείο Ρουνουάρ στη Γαλλία. Οι διαρρήκτες εισέβαλαν νωρίς το πρωί.
Μας ενημερώνει ο Πέτρος Γκάτζιας.
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