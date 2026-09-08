Γερμανία: Συνελήφθη ο «τρομοκράτης του ρεύματος»

Στα χέρια της γερμανικής αστυνομίας βρίσκεται ο 48χρονος Daniel V, ο θεωρούμενος ως «τρομοκράτης του ηλεκτρικού ρεύματος».

Οι αρχές τον συνέλαβαν σήμερα στο Άαχεν της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, βάζοντας τέλος σε ένα ανθρωποκυνηγητό ημερών. Ο συλληφθείς κατηγορείται για τις αλλεπάλληλες πράξεις δολιοφθοράς, που σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

Ο 48χρονος εντοπίστηκε πολύ κοντά στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Βαϊσβάιλερ. Η αστυνομία τον αναζητούσε εντατικά τα τελευταία εικοσιτετράωρα, αξιολογώντας κάθε στοιχείο για τη δράση του στο ενεργειακό δίκτυο.

Νέα ευρήματα στο σημείο

Λίγο πριν από τη σύλληψή του, στο ίδιο σημείο ήρθαν στο φως νέα σοβαρά ευρήματα. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ξανά αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, αλλά και μια επιστολή με την οποία γινόταν ανάληψη ευθύνης για τα “χτυπήματα“.