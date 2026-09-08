Βασίλισσα Ελισάβετ: Τέσσερα χρόνια από τον θάνατό της

Η Ελισάβετ ανέβηκε στον θρόνο το 1952, σε ηλικία μόλις 25 ετών, μετά τον θάνατο του πατέρα της, βασιλιά Γεωργίου ΣΤ΄. Η επίσημη στέψη της πραγματοποιήθηκε έναν χρόνο αργότερα, στις 2 Ιουνίου 1953, σε μια τελετή που μεταδόθηκε για πρώτη φορά τηλεοπτικά.

Για 70 χρόνια και 214 ημέρες παρέμεινε στο τιμόνι της βρετανικής μοναρχίας, συνεργαζόμενη με συνολικά 15 πρωθυπουργούς, από τον Ουίνστον Τσώρτσιλ μέχρι τη Λιζ Τρας. Είδε τη Βρετανία να αλλάζει, την αυτοκρατορία να συρρικνώνεται, την κοινωνία να μεταμορφώνεται και τη μοναρχία να περνά από κρίσεις, σκάνδαλα και ιστορικές στιγμές.

Παρά τις προσωπικές και οικογενειακές δοκιμασίες, παρέμεινε μέχρι τέλους προσηλωμένη στο καθήκον της. Η τελευταία επίσημη υποχρέωσή της πραγματοποιήθηκε μόλις δύο ημέρες πριν από τον θάνατό της, όταν υποδέχθηκε στο Μπαλμόραλ τη νέα πρωθυπουργό της Βρετανίας, Λιζ Τρας.

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, η βασίλισσα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών, στο κάστρο του Μπαλμόραλ. Με τον θάνατό της έκλεισε ένα κεφάλαιο 70 ετών, αφήνοντας πίσω της μια μοναρχία που είχε πλέον αλλάξει μαζί με την ίδια την εποχή της.

Τέσσερα χρόνια μετά, η Ελισάβετ παραμένει για πολλούς κάτι περισσότερο από μια βασίλισσα: το πρόσωπο μιας ολόκληρης εποχής.