Η Marie «έθαψε» αυτοκίνητα στο Long Beach

Ισχυρός κυματισμός έπληξε το Long Beach στην Καλιφόρνια, καθώς οι επιπτώσεις του τυφώνα Marie έφτασαν στις ακτές της περιοχής.

Τα κύματα χτύπησαν με δύναμη την παραλιακή ζώνη. Νερό και άμμος πέρασαν πάνω από την ακτή και έφτασαν μέχρι τα σταθμευμένα οχήματα.

Αρκετά αυτοκίνητα βρέθηκαν μερικώς θαμμένα στην άμμο. Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν το μέγεθος της θαλασσοταραχής.

Ο ισχυρός κυματισμός προκάλεσε προβλήματα κατά μήκος της ακτογραμμής. Η θάλασσα παρέσυρε μεγάλες ποσότητες άμμου και νερού προς την ξηρά.

Ο τυφώνας Marie βρίσκεται πίσω από το φαινόμενο, με τις ισχυρές διογκώσεις της θάλασσας να επηρεάζουν την παράκτια περιοχή της Καλιφόρνιας.

Στο Long Beach, η θάλασσα έφτασε εκεί όπου συνήθως βρίσκονται δρόμοι και σταθμευμένα οχήματα. Η εικόνα των αυτοκινήτων μέσα στην άμμο αποτυπώνει την ένταση των κυμάτων.