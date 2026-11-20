Συναγερμός σήμανε στην Πολωνία σήμερα το πρωί, έπειτα από περιστατικό πτώσης αντικειμένου στο έδαφος της χώρας.

Το συμβάν, προκάλεσε ισχυρή έκρηξη, που εκτιμάται ότι σημειώθηκε περίπου στις 06:35 τοπική ώρα, στην περιοχή κοντά στο χωριό Χμιέλεκ, στην ανατολική Πολωνία. Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή της έκρηξης.

Όπως μεταδίδουν σχετικά δημοσιεύματα, το αντικείμενο που προκάλεσε την έκρηξη ενδέχεται να ήταν ρωσικός πύραυλος cruise τύπου Kh-101.

Ο εκπρόσωπος της επιχειρησιακής διοίκησης των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων, Γιάτσεκ Γκορίσεφσκι, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο TVN24 ότι ο στρατός έλαβε ενημέρωση για πιθανή πτώση άγνωστου αντικειμένου σε περιοχή, που βρίσκεται περίπου 45 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία.

Όπως διευκρίνισε: «Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώθηκαν από κατοίκους της περιοχής και εστάλη επίγειο κλιμάκιο για να ασφαλίσει την περιοχή και να εντοπίσει το σημείο, εφόσον πράγματι σημειώθηκε εκεί η πτώση».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, γνωστοποίησε ότι ενημερώθηκε από τους αρμόδιους υπουργούς για την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου. Ωστόσο, διαβεβαίωσε ότι τη συγκεκριμένη στιγμή δεν υφίσταται πλέον απειλή από αέρος.

Νωρίτερα, η Πολωνική Υπηρεσία Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας είχε ανακοινώσει την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του αεροδρομίου στο Ρζέζοφ. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της κινητοποίησης στρατιωτικών αεροσκαφών, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε εκκένωση του πύργου ελέγχου.

Την ίδια ώρα, η πολωνική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προληπτική στρατιωτική επιχείρηση, ως απάντηση στις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις, που πραγματοποιούνται εναντίον της Ουκρανίας.