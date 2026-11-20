Σε μια νέα εορταστική σύμπραξη προχωρούν η Mattel και η Μαράια Κάρεϊ, λανσάροντας μια συλλεκτική Barbie εμπνευσμένη από το θρυλικό χριστουγεννιάτικο hit «All I Want for Christmas Is You» του 1994. Η εμφάνιση της νέας κούκλας βασίζεται στο εμβληματικό εξώφυλλο του δίσκου, το οποίο αποτελεί διαχρονικό σύμβολο της εορταστικής περιόδου.

Σε δήλωσή της που περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, η διάσημη τραγουδίστρια σημείωσε πως νιώθει «απίστευτα ξεχωριστή» που τιμά ξανά τα Χριστούγεννα σε συνεργασία με τη Mattel και την Barbie. «Το να βλέπω αυτή την εορταστική εμφάνιση να ζωντανεύει σε μορφή κούκλας Barbie είναι μια υπέροχη στιγμή που ολοκληρώνει έναν κύκλο. Εύχομαι να σκορπίσει πολλή χαρά, λάμψη και γιορτινό πνεύμα στις φετινές γιορτές όλων», τόνισε.