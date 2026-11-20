Ο στρατός του Ισραήλ βομβάρδισε χθες το βράδυ εγκατάσταση παραγωγής και αποθήκευσης πυραύλων της Χεζμπολάχ στην περιοχή Μπεκάα, στον ανατολικό Λίβανο.

Πρόκειται για τη δεύτερη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην ίδια περιοχή μέσα σε μία εβδομάδα, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν τις επιχειρήσεις τους εναντίον στόχων της φιλοϊρανικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, η εγκατάσταση είχε χρησιμοποιηθεί πρόσφατα από μέλη της Χεζμπολάχ. Όπως υποστήριξε, οι μαχητές της οργάνωσης επιχείρησαν να αποτρέψουν την αποκατάστασή της, βομβαρδίζοντας τις εισόδους της.

Από την πλευρά του, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ANI) μετέδωσε ότι πραγματοποιήθηκαν πέντε αεροπορικές επιδρομές από ισραηλινά αεροσκάφη στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Ο ισραηλινός στρατός ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στην οργάνωση να ανακτήσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες και να απειλήσει Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες.

Η αποδυνάμωση της Χεζμπολάχ και η πίεση για αφοπλισμό

Η Χεζμπολάχ έχει αποδυναμωθεί μετά από δύο πολέμους με το Ισραήλ από το 2023. Παράλληλα, η ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024 στέρησε από την οργάνωση σημαντικές οδούς ανεφοδιασμού από το Ιράν μεσω Ιράκ.

Οι λιβανικές αρχές, υπό την πίεση δυτικών χωρών, έχουν ανακοινώσει σχέδιο για τον αφοπλισμό της οργάνωσης. Ωστόσο, η Χεζμπολάχ αρνείται να παραδώσει τα όπλα της, ενώ βουλευτές της υποστηρίζουν ότι ο στρατιωτικός της βραχίονας ανασυγκροτείται.

Η ένταση κλιμακώθηκε τον Μάρτιο, όταν η οργάνωση εκτόξευσε πυραύλους κατά του Ισραήλ, σε αντίποινα για τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Ακολούθησαν εκτεταμένοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί και χερσαία εισβολή στον νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, τουλάχιστον 4.300 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Παρότι η βία έχει περιοριστεί από τα τέλη Ιουνίου, οι ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται. Την ίδια ώρα, η επικείμενη λήξη της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL), στα τέλη του έτους, ενισχύει τις ανησυχίες για νέα κλιμάκωση.

Μάλιστα, σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας «Μααρίβ», σε περίπτωση νέου πολέμου το Ισραήλ εξετάζει την κατάληψη σημαντικών πόλεων στον νότιο Λίβανο, αλλά και τον αποκλεισμό των λιμανιών της χώρας.