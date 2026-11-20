Απρόσμενη εξέλιξη είχε το μεγάλο τεχνολογικό συνέδριο Microsoft Ignite στο Σαν Φρανσίσκο, όταν η έντονη βροχόπτωση πέρασε μέχρι και στο εσωτερικό του συνεδριακού κέντρου! Nερά άρχισαν να πέφτουν από την οροφή του Moscone Center, προκαλώντας αναστάτωση στους εκθέτες και τους επισκέπτες.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από τον συμμετέχοντα. Στα πλάνα φαίνεται νερό να τρέχει από το ταβάνι και να συγκεντρώνεται σε κουβάδες που τοποθετήθηκαν στο περίπτερο της Meta.

Η εικόνα προκάλεσε έκπληξη στους παρευρισκόμενους, καθώς ένα από τα σημαντικότερα τεχνολογικά events βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα εντελώς απρόβλεπτο πρόβλημα.

Ρεκόρ βροχόπτωσης στο Σαν Φρανσίσκο

Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω ισχυρής κακοκαιρίας που έπληξε την πόλη, με τις βροχοπτώσεις να καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλές τιμές.

Η διαρροή στην οροφή του συνεδριακού κέντρου έγινε γρήγορα αντικείμενο συζήτησης, με το βίντεο να αποτυπώνει μια ασυνήθιστη εικόνα: κουβάδες κάτω από το ταβάνι, την ώρα που στον χώρο φιλοξενούνταν παρουσιάσεις και εκθεσιακά περίπτερα κορυφαίων εταιρειών τεχνολογίας.

Έτσι, για ορισμένους επισκέπτες του Microsoft Ignite, η φετινή διοργάνωση είχε και μια απρόσμενη… υδάτινη εμπειρία!

Πηγή βίντεο/Χ/CNNnews18