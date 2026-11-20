Θλίψη έχει προκαλέσει στους ζωολογικούς κήπους στις ΗΠΑ, ο θάνατος της Φιόνα, του ιπποπόταμου που είχε καταπιεί ένα σκουφάκι. Η 9χρονη Φιόνα ζύγιζε 1.113 κιλά

Το ζώο είχε καταπιεί ένα πλεκτό σκουφάκι, όταν αυτό έπεσε στο χώρο που φιλοξενούνταν. Οι ειδικοί προχώρησαν σε χειρουργείο το οποίο είχε κριθεί επικίνδυνο. Για αυτό το λόγο υποβλήθηκε σε μία εναλλακτική διαδικασία προκειμένου να αφαιρεθεί το σκουφάκι από τον οργανισμό της. Χρησιμοποιήθηκε μία δονούμενη πλατφόρμα από μια φάρμα αλόγων, προκειμένου να διευκολύνει τη διέλευση του ξένου αντικειμένου από το πεπτικό σύστημα της Φιόνα.

Το περιστατικό με τον σκούφο

Ένας επισκέπτης του ζωολογικού κήπου στον οποίο φιλοξενούνταν η Φιόνα, το πέταξε στον αέρα. Τότε αυτό έφτασε στον χώρο που βρισκόταν η Φιόνα μέσω ενός ανεμιστήρα οροφής. Ο ιπποπόταμος, το έφαγε. Στην αρχή δεν εμφάνισε κάποια συμπτώματα. Μετά από μερικές ημέρες άρχισε να χάνει την όρεξή της.