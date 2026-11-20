Στη σύλληψη δύο ανδρών που καταζητούνταν από τις αμερικανικές αρχές για υπόθεση διακίνησης φαιντανύλης προχώρησαν οι αρχές της Γουατεμάλας.

Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό τη διανομή της ναρκωτικής ουσίας στις ΗΠΑ και αναμένεται να παραδοθούν στις αμερικανικές αρχές που έχουν ζητήσει την έκδοσή τους.

Την είδηση ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Γουατεμάλας, Μπερνάρντο Αρέβαλο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Όπως ανέφερε, οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και βρίσκονται ήδη στη διαδικασία παράδοσής τους στις αρχές που τους αναζητούν.

Σύμφωνα με την εισαγγελία της χώρας, πρόκειται για τον υπήκοο Γουατεμάλας Εδουάρδο Αντόνιο Μάας Κρους, γνωστό και ως «Τόνο», καθώς και τον Μεξικανό Εστέμπαν Γκαρσία Τσακόν.

Οι δύο άνδρες αναζητούνταν από ομοσπονδιακό δικαστήριο της νότιας περιφέρειας του Τέξας.

Η επιχείρηση κατά των καρτέλ και η κατάσταση πολιορκίας

Οι συλλήψεις πραγματοποιούνται την ώρα που η κυβέρνηση της Γουατεμάλας εντείνει τις επιχειρήσεις κατά της διακίνησης ναρκωτικών. Το Σάββατο κηρύχθηκε «κατάσταση πολιορκίας» στους νομούς Σακάπα και Ισαβάλ, μετά από κύμα βίας που αποδόθηκε σε συμμορίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στο εμπόριο ναρκωτικών.

Τη Δευτέρα, εκατοντάδες στρατιωτικοί αναπτύχθηκαν στις συγκεκριμένες περιοχές, με στόχο την αντιμετώπιση της δράσης δύο καρτέλ.

Οι δύο οργανώσεις είχαν χαρακτηριστεί «τρομοκρατικές» την προηγούμενη εβδομάδα από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, εντείνοντας το πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά των δικτύων διακίνησης ναρκωτικών.

Πηγή Φωτογραφίας: X – MP de Guatemala