Βρετανία και ΗΠΑ κατά των κυβερνοεπιθέσεων με AI

Βρετανία και ΗΠΑ εργάζονται για τη δημιουργία στρατηγικής εταιρικής σχέσης με στόχο να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη (AI) για την προστασία κρίσιμων υποδομών από κυβερνοεπιθέσεις. Την αποκάλυψη έκανε την Τρίτη ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Ζωτικής σημασίας εργαλείο» η τεχνητή νοημοσύνη

Ο Μπέρναμ τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην ασφάλεια των δύο χωρών. Όπως ανέφερε, αποτελεί «ζωτικής σημασίας εργαλείο» για την προστασία απέναντι στις κυβερνοαπειλές.

Ο Μπέρναμ τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην ασφάλεια των δύο χωρών INTIME

Η ανάγκη για ενισχυμένη προστασία είναι έντονη στη Βρετανία. Οι υποδομές υγείας της χώρας έχουν βρεθεί αρκετές φορές στο στόχαστρο μεγάλων κυβερνοεπιθέσεων τα τελευταία χρόνια. Το 2017 και το 2024, επιθέσεις επηρέασαν δεκάδες νοσοκομεία. Ορισμένες από αυτές αποδόθηκαν από το Λονδίνο σε οργανώσεις που πρόσκεινται στη Ρωσία ή συνδέονται με αυτή.

Οι αιχμές του Μπέρναμ κατά της Μόσχας

Κατά την ομιλία του στον ΟΗΕ, ο Βρετανός πρωθυπουργός στράφηκε επανειλημμένα κατά της Μόσχας. Η βρετανική κυβέρνηση κατηγορεί επίσης τη Ρωσία για εκστρατείες παραπληροφόρησης.

Στις ΗΠΑ, την ίδια ώρα, περίπου 30 τοπικά δίκτυα ύδρευσης στη Μινεσότα έγιναν τον Ιούλιο στόχος σειράς κυβερνοεπιθέσεων. Οι επιθέσεις αποδόθηκαν στο Ιράν.

Η επίθεση στον Colonial Pipeline

Το 2021, κυβερνοεπίθεση που είχε αποδοθεί σε ρωσική εγκληματική οργάνωση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις ΗΠΑ. Η επίθεση παρέλυσε για αρκετές ημέρες τον Colonial Pipeline, τον μεγαλύτερο πετρελαιαγωγό της χώρας. Με φόντο αυτές τις επιθέσεις, Βρετανία και ΗΠΑ προχωρούν στην προσπάθεια για στρατηγική συνεργασία γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και την προστασία κρίσιμων υποδομών.