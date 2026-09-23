Μαραντόνα: «Αιφνίδιος ο θάνατός του»

Νέα στοιχεία για τις τελευταίες στιγμές του Ντιέγκο Μαραντόνα παρουσιάστηκαν στη δίκη που διεξάγεται στην Αργεντινή για τις συνθήκες του θανάτου του.

Ο ιατροδικαστής Πάμπλο Φεράρι υποστήριξε ότι ο θάνατος του «Ντιεγκίτο» ήταν αιφνίδιος. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, η αγωνία του διήρκεσε από λίγα λεπτά έως λίγες ώρες.

Ο Φεράρι ήταν ο τελευταίος μάρτυρας που κάλεσε η υπεράσπιση. Είχε πραγματοποιήσει νεκροψία για λογαριασμό ενός από τους κατηγορούμενους.

Στο δικαστήριο του Σαν Ισίδρο, βόρεια του Μπουένος Άιρες, αμφισβήτησε το σενάριο μιας παρατεταμένης αγωνίας πριν από τον θάνατο.

Ο Μαραντόνα βρέθηκε νεκρός στο κρεβάτι του στις 25 Νοεμβρίου 2020. Είχε προηγηθεί νευροχειρουργική επέμβαση και ανάρρωση στο σπίτι.

Ο ιατροδικαστής στάθηκε ιδιαίτερα στο πνευμονικό οίδημα που είχε διαπιστωθεί. Όπως ανέφερε, δεν εντοπίστηκαν τραυματισμοί που να δείχνουν παρατεταμένη προσπάθεια για αναπνοή.

Παράλληλα, έθεσε και ένα ακόμη ενδεχόμενο. Όπως είπε, δεν μπορεί να αποκλειστεί ο Covid-19, καθώς δεν είχε πραγματοποιηθεί σχετικό τεστ.

Η κατάθεσή του ολοκλήρωσε τη διαδικασία εξέτασης των μαρτύρων της υπεράσπισης.

Στο εδώλιο βρίσκονται επτά επαγγελματίες υγείας. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πιθανή θανατηφόρα αμέλεια κατά την περίοδο που ο Μαραντόνα αναρρωνε στο σπίτι του.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται οποιαδήποτε ευθύνη για τον θάνατο του θρύλου του ποδοσφαίρου.

Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να καταθέσουν ορισμένοι από τους ίδιους. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι τελικές αγορεύσεις εισαγγελίας και υπεράσπισης.

Οι ποινές που αντιμετωπίζουν φτάνουν έως και τα 25 χρόνια φυλάκισης.