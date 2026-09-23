Ντέρμπαν: 11 νεκροί από πυροβολισμούς σε σπίτι

Έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς σε σπίτι στο Ντέρμπαν, στην ανατολική Νότια Αφρική. Δύο ένοπλοι εισέβαλαν στην οικία χθες, λίγο πριν από τις 23:00 και άνοιξαν πυρ, ενώ δύο άνθρωποι κατάφεραν να επιζήσουν από την επίθεση.

Η επίθεση στο σπίτι

Τα θύματα είχαν συγκεντρωθεί στο σπίτι λίγο πριν από τις 23:00, όταν οι δύο ένοπλοι μπήκαν στον χώρο και άρχισαν να πυροβολούν. Ανάμεσα στους 11 νεκρούς βρίσκεται και μία έγκυος γυναίκα. Τον απολογισμό ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της επαρχίας ΚουαΖούλου-Νατάλ, Θαμσάνκα Εντούλι.

Ο ίδιος δήλωσε ότι οι δράστες εισέβαλαν στο σπίτι και άνοιξαν πυρ εναντίον των ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί.

Δύο άνθρωποι επέζησαν

Από την ένοπλη επίθεση επέζησαν δύο άνθρωποι. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα των δραστών. Οι αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες πληροφορίες για τους δύο ένοπλους, ενώ παραμένει άγνωστο τι οδήγησε στην επίθεση μέσα στο σπίτι.

Υψηλά τα ποσοστά ανθρωποκτονιών

Η Νότια Αφρική βρίσκεται αντιμέτωπη με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανθρωποκτονιών και εκτεταμένη ένοπλη βία. Η νέα πολύνεκρη επίθεση στο Ντέρμπαν προστίθεται στο σκηνικό βίας που αντιμετωπίζει η χώρα.