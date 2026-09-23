Τραμπ προς Ιράν: «Συμφωνία ή αφανισμός»

Σκληρό μήνυμα προς το Ιράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για μια κρίσιμη επιλογή ανάμεσα σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη και την περαιτέρω κλιμάκωση. Έκανε μάλιστα λόγο για «αφανισμό» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Λίγες ώρες αργότερα, ωστόσο, επιβεβαίωσε ότι Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν νέες επαφές στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.

Οι συνομιλίες διήρκεσαν περίπου τρεις ώρες. Από την αμερικανική πλευρά συμμετείχαν ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ.

Στην ιρανική αντιπροσωπεία συμμετείχε ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Οι επαφές έγιναν μέσω μεσολαβητών που μετέφεραν τις θέσεις των δύο πλευρών.

Ο Γουίτκοφ χαρακτήρισε τον νέο γύρο συνομιλιών «υποσχόμενο». Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι συζητήσεις ήταν πολύ καλές και προανήγγειλε νέες επαφές σύντομα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το Στενό του Ορμούζ. Η Τεχεράνη έχει θέσει συγκεκριμένους όρους για την επαναλειτουργία του.

Μεταξύ αυτών είναι η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και ο τερματισμός του πολέμου στα διάφορα μέτωπα.

Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι το Στενό θα μπορούσε να ανοίξει μέσα σε επτά ημέρες, εφόσον υπάρξει υποχώρηση της αμερικανικής στρατιωτικής πίεσης και αρθεί ο αποκλεισμός.

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο.

Προς το παρόν, οι δύο πλευρές διατηρούν διαφορετικές θέσεις. Ο διάλογος, όμως, έχει ξαναρχίσει και το Ορμούζ βρίσκεται στο επίκεντρο των επόμενων διαπραγματεύσεων.