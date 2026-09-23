Ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία: 8 νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ρωσικά πλήγματα σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας την Τρίτη, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Οι επιθέσεις έπληξαν βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ενεργειακές υποδομές και άλλους στόχους, ενώ καταγράφηκαν νεκροί και τραυματίες σε Ντνίπρο, Κρεβί Ρι, Πάβλοχραντ, Χερσώνα, Οδησσό και Ντόνετσκ.

Χτυπήματα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις

Στη Ντνίπρο σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι και επτά τραυματίστηκαν σε εγκατάσταση της εταιρείας Interpipe. Στη Χερσώνα, Ουκρανοί εισαγγελείς ανέφεραν δύο νεκρούς, ενώ στην Οδησσό ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της περιοχής.

Στην περιφέρεια Ντόνετσκ, η αστυνομία έκανε λόγο για έναν νεκρό από ρίψη κατευθυνόμενης βόμβας από ρωσικό αεροσκάφος. Η Κραματόρσκ χαρακτηρίζεται πόλη-«οχυρό», με τον ρωσικό στρατό να επιδιώκει την κατάληψή της.

Πάνω από 200 drones στις ρωσικές επιδρομές

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι στις ρωσικές επιδρομές χρησιμοποιήθηκαν άγνωστος αριθμός βαλλιστικών πυραύλων και τροποποιημένων πυραύλων κατά πλοίων, τέσσερις πύραυλοι κρουζ και 212 drones. Αεροπορικά πλήγματα στην Ιζιούμ, στην περιφέρεια Χάρκοβο, τραυμάτισαν επτά ανθρώπους.

Στην περιφέρεια Τσερνίχιβ, σχεδόν 100.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα μετά από ρωσικό πλήγμα, σύμφωνα με εταιρεία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Naftogaz ανακοίνωσε επίσης ότι εγκατάστασή της δέχθηκε πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους.

Επιθέσεις και από την Ουκρανία

Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εντείνει τις επιδρομές μεγάλης εμβέλειας με drones, με στόχους κυρίως διυλιστήρια και εταιρείες ηλεκτρονικών.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έπληξε διυλιστήριο στην Ούφα, σε απόσταση άνω των 1.300 χιλιομέτρων από τα σύνορα, καθώς και διυλιστήριο στην περιφέρεια Σαμάρα. Ο περιφερειάρχης της Σαμάρα επιβεβαίωσε ότι ουκρανικά drones έπληξαν πολιτικούς στόχους, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να σκοτωθεί και τέσσερις να τραυματιστούν.

Οι δύο πλευρές αρνούνται ότι στοχοποιούν αμάχους.