Όταν το παζλ γίνεται αγώνας ταχύτητας

Είναι ένα τεστ ταχύτητας αλλά και συγκέντρωσης. Για τους περίπου 1.700 λάτρεις των παζλ που ταξίδεψαν από 70 χώρες στη βορειοδυτική Ισπανία, ο τελικός του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Jigsaw Puzzle δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι. Είναι μια πραγματική μάχη απέναντι στον χρόνο, αλλά και στους αντιπάλους.

Οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να λύσουν ένα ολοκαίνουργιο παζλ, το οποίο δεν είχαν δει ποτέ πριν. Χωρίς να γνωρίζουν την εικόνα εκ των προτέρων, έπρεπε να βασιστούν στην παρατηρητικότητα, τη μνήμη, την ταχύτητα και τη στρατηγική τους, προκειμένου να ενώσουν τα κομμάτια όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Η ατμόσφαιρα στον χώρο του τελικού ήταν μακριά από την εικόνα μιας χαλαρής δραστηριότητας που πολλοί συνδέουν με το παζλ. Τα χέρια κινούνται διαρκώς, τα κομμάτια αναζητούν τη θέση τους και κάθε δευτερόλεπτο μετράει.

«Είναι πραγματικά μια μάχη. Δεν είναι σαν να λέμε “ας το φτιάξουμε όμορφα μαζί”. Οι άνθρωποι πραγματικά μάχονται», περιγράφει χαρακτηριστικά η εθελόντρια Καρίν Χάρμσεν, μεταφέροντας το κλίμα που επικρατεί στον διαγωνισμό.

Για τους συμμετέχοντες, η πρόκληση δεν περιορίζεται στην ταχύτητα. Η συγκέντρωση είναι εξίσου σημαντική, καθώς ένα λάθος ταίριασμα ή μια στιγμή απροσεξίας μπορεί να κοστίσει πολύτιμο χρόνο.

«Όλη την ώρα σκέφτεσαι ποιο κομμάτι κάνεις, ποιο έρχεται πρώτο, ποιο θα αφήσεις για το τέλος, τι πρέπει να κάνεις στην αρχή, οπότε σε ένα παζλ σαν το σημερινό, που είχε διαφορετικά τμήματα με χρώματα, η διαδικασία είναι συνεχής», τονίζει ο Αλεχάντρο Κλεμέντε, ο οποίος κατέλαβε τη 12η θέση.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Jigsaw Puzzle έχει εξελιχθεί σε μια διεθνή διοργάνωση όπου η αγάπη για τα παζλ συναντά τον ανταγωνισμό. Άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών και εθνικοτήτων συγκεντρώνονται γύρω από χιλιάδες μικρά κομμάτια, έχοντας έναν κοινό στόχο: να ολοκληρώσουν την εικόνα πριν από τους υπόλοιπους.

«Μόνο καθαρή αδρεναλίνη και χάος. Συνεχώς αισθάνεσαι ότι κάποιοι πλησιάζουν, αλλά μάλλον ήμουν εγώ εκείνη που πλησίαζε», τονίζει η νικήτρια του διαγωνισμού Νάαρχε Βαν ντερ Μιρ, από την Ολλανδία, περιγράφοντας τα συναισθήματά της.