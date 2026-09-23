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Μαύρη Θάλασσα: Νεκρός ο καπετάνιος μετά από επίθεση σε εμπορικό πλοίο

ΔΙΕΘΝΗ
23/09/2026 09:18
Μαύρη Θάλασσα: Νεκρός ο καπετάνιος μετά από επίθεση σε εμπορικό πλοίο
AP Photo/KIM Jae hwan

Επίθεση σε εμπορικό πλοίο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με την ουκρανική υπηρεσία λιμένων, το πλοίο έφερε σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα και δέχθηκε επίθεση από τη Ρωσία.

Από το χτύπημα σκοτώθηκε ο καπετάνιος του πλοίου.

Η επίθεση προκάλεσε φωτιά στο σκάφος. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την κατασβέσουν.

Το υπόλοιπο πλήρωμα απομακρύνθηκε από το πλοίο και είναι ασφαλές, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες της επίθεσης.

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