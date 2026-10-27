Βρετανία: Γυναίκα παρασύρθηκε από τεράστιο κύμα

Μια γυναίκα ηλικίας περίπου 50 ετών έχασε τη ζωή της στη Νήσο Γουάιτ, στη νότια Αγγλία, όταν ισχυρό κύμα την παρέσυρε στη θάλασσα ενώ περπατούσε με το κατοικίδιό της.

Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το πρωί στον παραλιακό πεζόδρομο ανάμεσα στο Σάνταουν και το Σάνκλιν, εν μέσω ακραίων καιρικών συνθηκών που προκάλεσαν οι καταιγίδες Austen και Boelo.

Η γυναίκα κινούνταν κοντά στην ακτογραμμή όταν κύμα πέρασε πάνω από τις προστατευτικές κατασκευές και την έριξε στο νερό. Η τύχη του σκύλου που τη συνόδευε δεν έχει γίνει γνωστή.

Συναγερμός στις υπηρεσίες διάσωσης

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν στις 11:15 το πρωί. Δύο λεπτά αργότερα, στις 11:17, η Αστυνομία του Χάμπσαϊρ ενημερώθηκε για γυναίκα που βρισκόταν σε κίνδυνο μέσα στο νερό, στην περιοχή Λέικ.

Στην έρευνα συμμετείχε ελικόπτερο έρευνας και διάσωσης της Ακτοφυλακής, το οποίο απογειώθηκε από τη βάση του στο Λι-ον-Σόλεντ, στο Χάμπσαϊρ. Από αέρος ερεύνησε την παράκτια ζώνη, ενώ στη θάλασσα επιχείρησε το σκάφος παντός καιρού του σταθμού Bembridge RNLI.

Επίγειες ομάδες της Ακτοφυλακής, αστυνομικοί και διασώστες της υπηρεσίας ασθενοφόρων της Νήσου Γουάιτ αναζήτησαν τη γυναίκα κατά μήκος της ακτής και στα βραχώδη σημεία της περιοχής.

Η σορός εντοπίστηκε νότια της προβλήτας του Σάνταουν

Η αστυνομία προχώρησε σε αποκλεισμό του παραλιακού διαδρόμου, τοποθετώντας κορδέλες στην άκρη της εσπλανάδας του Σάνταουν, ώστε να απομακρυνθούν οι πολίτες από το επικίνδυνο σημείο. Τα συνεργεία είχαν ως επιχειρησιακή βάση τον χώρο έξω από το συγκρότημα κατοικιών Napoleon’s Landing.

Λίγο μετά το μεσημέρι, οι διασώστες εντόπισαν τη γυναίκα στη θάλασσα, νότια της προβλήτας του Σάνταουν, και ανέσυραν τη σορό της. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν στο σημείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι συγγενείς της έχουν ενημερωθεί. Η Αστυνομία του Χάμπσαϊρ έχει ανοίξει φάκελο για το περιστατικό και τα στοιχεία θα διαβιβαστούν στον ιατροδικαστή, ο οποίος θα προχωρήσει στη νεκροψία.

Προειδοποιήσεις για πλημμύρες και κύματα στη Νήσο Γουάιτ

Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος είχε εκδώσει προειδοποιήσεις για παράκτιες πλημμύρες στη Νήσο Γουάιτ. Στις περιοχές που είχαν επισημανθεί ως υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονταν το Σάνταουν, το Σάνκλιν, το Γιάρμουθ, το Φρέσγουοτερ Μπέι, το Γκέρναρντ και το Ράιντ.

Οι μετεωρολογικές προειδοποιήσεις ανέφεραν ότι τα κύματα μπορούσαν να υπερβούν τους κυματοθραύστες και να καλύψουν δρόμους, χώρους στάθμευσης και παραλιακούς πεζόδρομους. Η χθεσινή πρωινή παλίρροια αναμενόταν υψηλότερη από εκείνη του Σαββατοκύριακου, αυξάνοντας τον κίνδυνο στις ακτές.

Πηγή Βίντεο: X – Legend