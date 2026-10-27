Τζώρτζια: Γυναίκα χάιδεψε λευκό καρχαρία

Μια γυναίκα άπλωσε το χέρι της και άγγιξε ένα μεγάλο λευκό καρχαρία στα ανοιχτά της νήσου Τάιμπι, στη Τζώρτζια. Συμμετείχε σε αποστολή σήμανσης λευκών καρχαριών, κατά την οποία ερευνητές αλιεύουν, σημαδεύουν και απελευθερώνουν τα επικίνδυνα ψάρια με σκοπό τη συλλογή δεδομένων για επιστημονική έρευνα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, που ανήρτησε την Κυριακή στα κοινωνικά δίκτυα, η εταιρεία που διοργανώνει τις αποστολές, ο καρχαρίας κούνησε αμέσως το κεφάλι του και προσπάθησε να δαγκώσει το χέρι της γυναίκας.

«Η Τζεν δεν βρέθηκε ποτέ σε πραγματικό κίνδυνο. Το πλήρωμα είχε τον καρχαρία υπό έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκεια, και αυτός δεν πλησίασε ποτέ αρκετά ώστε να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημιά. Όμως, ακριβώς αυτή η αντίδραση μας υπενθυμίζει τι ακριβώς είναι αυτά τα ζώα. Όμορφα. Δυνατά. Άγρια. Αξίζουν κάθε ίχνος σεβασμού που μπορούμε να τους δείξουμε», υποστήριξαν οι διοργανωτές της αποστολής.

Το ιδιαίτερο στη δράση της εταιρείας είναι ότι κάθε λευκός καρχαρίας, που σημαδεύεται από τους ερευνητές, παίρνει το όνομα ενός πεσόντος ήρωα.

Σκοπός της αποστολής τους είναι «κάθε φορά που προβάλλεται αυτό το βίντεο, τα ονόματά τους συνεχίζουν να κολυμπούν λίγο πιο μακριά».

Πηγή βίντεο: Facebook Knot Lucky Fishing