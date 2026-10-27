Μεξικό: Πλήθος λίντσαρε ύποπτο για βιασμό ανήλικης

Ένας άνδρας που είχε συλληφθεί ως ύποπτος για τη δολοφονία και τη σεξουαλική κακοποίηση της 12χρονης και της 55χρονης γιαγιάς της, λιντσαρίστηκε από πλήθος στον δήμο Οστουακάν της πολιτείας Τσιάπας, στο νότιο Μεξικό.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, κατά τη μεταγωγή δύο κρατουμένων προς τις φυλακές υψίστης ασφαλείας της Τούξτλα Γκουτιέρες.

Οι αρχές τους ερευνούσαν για το διπλό έγκλημα, το οποίο αποδίδεται σε προσωπική εκδίκηση που συνδέεται με οικονομικές διαφορές γύρω από αγοραπωλησία βοοειδών.

Η επίθεση στην αστυνομική συνοδεία στο Οστουακάν

Μετά την ανακοίνωση των συλλήψεων, εκατοντάδες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν έξω από το δημαρχείο του Οστουακάν και περικύκλωσαν τα αστυνομικά οχήματα που θα μετέφεραν τους δύο άνδρες. Κατά τη διάρκεια της έντασης, καταγράφηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης και κινητής τηλεφωνίας, ενώ εκδηλώθηκαν φωτιές στην περιοχή.

Οι αστυνομικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να κρατήσουν μακριά το πλήθος, το οποίο απέσπασε βίαια τους δύο κρατούμενους.

Η εξαφάνιση της 12χρονης Αριάνα και της Μίριαμ Κρουζ

Η υπόθεση είχε αρχίσει στις 19 Οκτωβρίου, όταν η Μίριαμ Κρουζ Αλπούτσε και η εγγονή της, Αριάνα Σκάρλετ Βελάσκεθ Κρουζ, αναχώρησαν από το Οστουακάν για το οικογενειακό ράντσο τους στη Ριβέρα Ταντσιτσάλ. Επρόκειτο να φροντίσουν ένα νεογέννητο μοσχάρι, όμως δεν επέστρεψαν.

Η Ιτσέλ Βελάσκεθ, κόρη της 55χρονης και μητέρα της 12χρονης, ειδοποίησε τις αρχές. Συγγενείς, κάτοικοι και εθελοντές ξεκίνησαν έρευνες σε αγροτικούς δρόμους, χαράδρες και ρέματα της περιοχής.

Στις 21 Οκτωβρίου εντοπίστηκε η σορός της Μίριαμ Κρουζ δίπλα στην κοίτη ενός χειμάρρου. Το σώμα της ήταν καλυμμένο με μαύρες σακούλες απορριμμάτων και έναν μπλε μουσαμά. Δύο ημέρες αργότερα, στις 23 Οκτωβρίου, οι ερευνητές βρήκαν τη σορό της Αριάνα σε κοντινή δασική περιοχή.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα και το κίνητρο

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η Μίριαμ Κρουζ υπέκυψε σε ακατάσχετη αιμορραγία, έπειτα από πολλαπλά τραύματα στον λαιμό με αιχμηρό αντικείμενο, τα οποία έπληξαν ζωτικά αιμοφόρα αγγεία.

Για την Αριάνα, οι εξετάσεις κατέγραψαν σοβαρό τραυματισμό στο κρανίο, ίχνη πάλης και θάνατο από στραγγαλισμό. Οι αρχές τεκμηρίωσαν επίσης ότι η 12χρονη είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση πριν από τον θάνατό της.

Ο γενικός εισαγγελέας της Τσιάπας, Χόρχε Λουίς Γιαβέν Αμπάρκα, ανέφερε ότι η αναπαράσταση των γεγονότων έδειξε πως οι δύο ύποπτοι ακολούθησαν τα θύματα στη διαδρομή προς το ράντσο. Η εισαγγελία εκτιμά ότι ο βασικός υποκινητής ήταν ο Αρμάντο «Ελ Μέλο» και ότι το κίνητρο συνδεόταν με διαφορές για αγοραπωλησία βοοειδών.

Ποινική έρευνα για το λιντσάρισμα στην Τσιάπας

Η εισαγγελία της Τσιάπας άνοιξε ξεχωριστή ποινική έρευνα για την ανθρωποκτονία του Αντρές «Ελ Σέρα» από το πλήθος.

Για τον Αρμάντο «Ελ Μέλο», η εισαγγελία σχεδιάζει να ζητήσει τη μέγιστη προβλεπόμενη ποινή για τη διπλή ανθρωποκτονία, η οποία μπορεί να φτάσει τα 100 χρόνια κάθειρξης.

Πηγή Βίντεο: Χ – FREE BUBBLE