Αεροσκάφος “χτυπήθηκε” από χαλάζι

Αγωνία στον αέρα για επιβάτες του Airbus A320, αεροπορικής εταιρείας της Υεμένης, όταν το μπροστινό μέρος του αεροσκάφους χτυπήθηκε από δυνατή χαλαζόπτωση.

Το αεροσκάφος πραγματοποιούσε πτήση από την Υεμένη προς την Ιορδανία, όταν βρέθηκε στο “μάτι” χαλαζόπτωσης. Μάλιστα το φαινόμενο ήταν τόσο σφοδρό που προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο μπροστινό μέρος του αεροσκάφους και στο τζάμι της καμπίνας των πιλότων.

Πηγή: Facebook Meteo24news, X FL360aero