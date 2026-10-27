Φλόγες στα Στενά του Ορμούζ: Πετρελαιοφόρο χτύπησε σε νάρκες

Στις φλόγες τυλίχθηκε πετρελαιοφόρο στα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από πρόσκρουση σε νάρκες, σύμφωνα με ανακοίνωση του ιρανικού στρατού που μεταδόθηκε σήμερα από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Το περιστατικό σημειώθηκε ανατολικά των Στενών, σε περιοχή που η Τεχεράνη χαρακτηρίζει απαγορευμένη και επικίνδυνη.

Σύμφωνα με τη στρατιωτική ανακοίνωση, το πλοίο επιχείρησε να διασχίσει τη ζώνη έχοντας απενεργοποιήσει τα συστήματα παρακολούθησής του. Κατά τη διέλευσή του, προσέκρουσε σε νάρκες, υπέστη ζημιές και στη συνέχεια εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του πετρελαιοφόρου, την έκταση των ζημιών ή την τύχη του πληρώματος.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου. Οποιοδήποτε περιστατικό στην περιοχή προκαλεί ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τις διεθνείς ενεργειακές μεταφορές.