Κολομβία: Αποχώρηση από την Ομάδα της Χάγης λόγω Ισραήλ
Αποχώρηση από την Ομάδα της Χάγης ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Κολομβίας, διαφωνώντας με τη στάση του οργανισμού απέναντι στο Ισραήλ. Η απόφαση αφορά τόσο τη συμμετοχή της χώρας ως μέλους όσο και τον ρόλο της ως συμπροεδρεύουσας.
Την ανακοίνωση έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μίλερ Σότο, μέσω βίντεο που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X. Όπως ανέφερε, η Μπογκοτά απορρίπτει την προσέγγιση της Ομάδας, την οποία κατηγόρησε ότι έχει στόχο την απομόνωση και την επίθεση κατά του Ισραήλ.
Η Ομάδα της Χάγης υποστηρίζει ότι βασική αποστολή της είναι η υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και των διεθνών δικαστικών διαδικασιών. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεών της βρίσκονται οι ενέργειες του Ισραήλ, καθώς και οι σχετικές διαδικασίες ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
Η απόφαση της Κολομβίας αναδεικνύει τις διαφωνίες που υπάρχουν μεταξύ κρατών για τον τρόπο αντιμετώπισης του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο.
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