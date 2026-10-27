Κολομβία: Αποχώρηση από την Ομάδα της Χάγης λόγω Ισραήλ

Αποχώρηση από την Ομάδα της Χάγης ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Κολομβίας, διαφωνώντας με τη στάση του οργανισμού απέναντι στο Ισραήλ. Η απόφαση αφορά τόσο τη συμμετοχή της χώρας ως μέλους όσο και τον ρόλο της ως συμπροεδρεύουσας.

Την ανακοίνωση έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μίλερ Σότο, μέσω βίντεο που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X. Όπως ανέφερε, η Μπογκοτά απορρίπτει την προσέγγιση της Ομάδας, την οποία κατηγόρησε ότι έχει στόχο την απομόνωση και την επίθεση κατά του Ισραήλ.

Η Ομάδα της Χάγης υποστηρίζει ότι βασική αποστολή της είναι η υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και των διεθνών δικαστικών διαδικασιών. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεών της βρίσκονται οι ενέργειες του Ισραήλ, καθώς και οι σχετικές διαδικασίες ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Η απόφαση της Κολομβίας αναδεικνύει τις διαφωνίες που υπάρχουν μεταξύ κρατών για τον τρόπο αντιμετώπισης του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο.