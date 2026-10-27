Θαύμα και οργή στις ΗΠΑ: 18 μηνών μωρό «ξύπνησε» στο νεκροτομείο – «Δεν είναι πια το ίδιο παιδί»

Μια ιστορία που κόβει την ανάσα. Ένα θρίλερ ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ο 18 μηνών Βίνσεντ πέφτει σε μια πισίνα, χάνει τις αισθήσεις του και οι γιατροί στο νοσοκομείο Mercy Gilbert Medical Center υπογράφουν την καταδίκη του: «Το παιδί είναι νεκρό». Όμως, η καρδιά του μικρού είχε άλλη γνώμη.

Τέσσερις ώρες στο σκοτάδι

Η μητέρα του, Κέιτλιν Φιορντιλίνο, ούρλιαζε στους διαδρόμους. Έβλεπε το μωρό της να ανασαίνει, ένιωθε τον σφυγμό του. Οι γιατροί, όμως, κουνούσαν το κεφάλι: «Είναι απλά μεταθανάτια αντανακλαστικά», της έλεγαν. Το παιδί μεταφέρεται στις ψυχρές αίθουσες του νεκροτομείου. Μένει εκεί, ολομόναχο, για τέσσερις ώρες. Χωρίς οξυγόνο, χωρίς γιατρούς, χωρίς καμία βοήθεια. Μέχρι που ο ιατροδικαστής παγώνει: Το μωρό αναπνέει. Είναι ζωντανό.

Το βαρύ τίμημα της αμέλειας

Το θαύμα έγινε, αλλά το τίμημα είναι ασήκωτο. Η εγκληματική καθυστέρηση των γιατρών άφησε πίσω της μόνιμα σημάδια. Λόγω της παρατεταμένης έλλειψης οξυγόνου, ο μικρός Βίνσεντ υπέστη σοβαρή εγκεφαλική βλάβη.

«Δεν είναι πια το ίδιο μωρό», ξεσπά σήμερα η μητέρα του, βλέποντας τη ζωή τους να γκρεμίζεται. Το αγοράκι πλέον δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να περπατήσει, χρειάζεται υποστήριξη κάθε δευτερόλεπτο, μέρα και νύχτα.

Η οικογένεια έχει ήδη περάσει στην αντεπίθεση. Με μια σκληρή νομική μάχη, ζητά δικαιοσύνη και απαντήσεις για το λάθος που στέρησε από το παιδί τους το μέλλον του.