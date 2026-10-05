Βρετανία: Εξετάζει δασμό 45% στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Η Βρετανία εξετάζει την επιβολή δασμού έως και 45% στα εισαγόμενα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από την Κίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση μελετά το μέτρο λόγω ανησυχιών για κινεζικά οχήματα που παράγονται με κρατική επιδότηση και πωλούνται στη βρετανική αγορά.

Ο υπουργός Επιχειρήσεων Τζόναθαν Ρέινολντς φέρεται να προετοιμάζει πακέτο δασμών, επικαλούμενος πρακτικές ντάμπινγκ.

Τι απαντά η βρετανική κυβέρνηση

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβληθεί δασμοί. Όπως ανέφερε, συνεχίζονται οι συζητήσεις με τη βιομηχανία, ώστε η κυβερνητική προσέγγιση να λαμβάνει υπόψη τόσο τα συμφέροντα του κλάδου όσο και τα εθνικά συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στόχος είναι να αποφευχθεί το ενδεχόμενο η Βρετανία να βρεθεί αντιμέτωπη με τις προτάσεις «Made in Europe», οι οποίες θα μπορούσαν να πλήξουν τις πωλήσεις της βρετανικής αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πίεση από την Ευρώπη

Η πολιτική «Made in Europe» έχει σχεδιαστεί για να περιορίσει την εξάρτηση από κινεζικά προϊόντα και εξαρτήματα και να δώσει προτεραιότητα σε αγαθά που παράγονται στην Ευρώπη. Η προοπτική αυτή προκαλεί ανησυχία στις βρετανικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ είχε δηλώσει τον περασμένο μήνα ότι θα υποστηρίξει πως η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τη Βρετανία ως «εταίρο εμπιστοσύνης» κατά την εφαρμογή της νέας πολιτικής.

Παράλληλα, οι Βρυξέλλες έχουν παροτρύνει τον Μπέρναμ να ευθυγραμμιστεί με την εμπορική πολιτική της ΕΕ και να αυξήσει τους δασμούς στα κινεζικά αυτοκίνητα, εάν θέλει να αποφύγει τους περιορισμούς της πολιτικής «Made in Europe».

Ωστόσο, υπουργοί της βρετανικής κυβέρνησης επιμένουν ότι οποιαδήποτε απόφαση για τελωνειακούς δασμούς πρέπει να ληφθεί με βάση το βρετανικό εθνικό συμφέρον και όχι με γνώμονα την πολιτική των Βρυξελλών.