Κρούσμα της γρίπης των πτηνών H5N1 εντοπίστηκε σε φάρμα με γαλοπούλες στην Πολωνία, προκαλώντας τον θάνατο 587 πτηνών.

Το περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή Βαρμίνσκο-Μαζούρσκι, στη βόρεια πλευρά της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων.

Ο ιός εντοπίστηκε σε μονάδα εκτροφής στην πόλη Μπισκούπιετς. Στη συγκεκριμένη φάρμα υπήρχαν συνολικά 18.723 γαλοπούλες, από τις οποίες οι 587 πέθαναν μετά την εμφάνιση της νόσου.

Τα υπόλοιπα πτηνά της μονάδας θανατώθηκαν, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το περιστατικό.

Το πρώτο κρούσμα από τον Μάιο

Η νέα εστία της γρίπης των πτηνών H5N1 αποτελεί το πρώτο περιστατικό που καταγράφεται στην Πολωνία από τον περασμένο Μάιο.

Η ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με εποχική έξαρση της νόσου.

Η γρίπη των πτηνών H5N1 είναι μια θανατηφόρα ασθένεια για τα πτηνά, με την εμφάνιση νέων εστιών να προκαλεί ανησυχία στον κτηνοτροφικό τομέα.