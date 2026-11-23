Το εμβληματικό εορταστικό τρένο CPKC Holiday Train ξεκίνησε το ταξίδι του. Πρόκειται για τρένο το οποίο αποτελείται από 14 βαγόνια. Είναι στολισμένο με χιλιάδες πολύχρωμα φωτάκια led σκορπίζοντας το χριστουγεννιάτικο και εορταστικό κλίμα στις ράγες Canadian Pacific Kansas City.

Το τρένο εντάσσεται στις δράσεις μίας ευρύτερης διοργάνωσης η οποία κάθε χρόνο πραγματοποιεί δωρεάν εκδηλώσεις. Το τρένο σε κάθε στάση, η οποία διαρκεί μισή ώρα, ανοίγει ένα από τα βαγόνια το οποίο είναι ειδικά διαμορφωμένο σαν μουσική σκηνή. Εκεί πραγματοποιούν συναυλίες γνωστά συγκροτήματα χαρίζοντας χαμόγελα στον κόσμο που σπεύδει στα σημεία για να τους δει και να τους ακούσει.

Μπορεί η είσοδος στις εκδηλώσεις να είναι δωρεάν, το κοινό όμως καλείται να συνεισφέρει φιλανθρωπικά προσφέροντας είτε τρόφιμα είτε χρήματα στις τοπικές τράπεζες τροφίμων της κάθε περιοχής.

Φέτος για πρώτη φορά στην διαδρομή που διανύει το τρένο προσθέτονται ακόμη 10 νέες στάσεις σε Τέξας, Λουιζιάνα, Μισισίπι και Μιζούρι.