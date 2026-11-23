Η Μαράια Κάρεϊ απάντησε δημόσια στα σχόλια που προκάλεσαν βίντεο από πρόσφατες εμφανίσεις της στη Βραζιλία, όπου αρκετοί χρήστες των social media εξέφρασαν ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της.

Η τραγουδίστρια μίλησε από τη σκηνή της Farmasi Arena στο Ρίο ντε Τζανέιρο, το Σάββατο, στο πλαίσιο της χριστουγεννιάτικης περιοδείας της.

Απευθυνόμενη στους θεατές, η Κάρεϊ δήλωσε: «Α, και παρεμπιπτόντως, μην πιστεύετε όλα όσα διαβάζετε στο διαδίκτυο. Και μη με κάνετε να θυμώσω τώρα».

Τα βίντεο της Μαράια Κάρεϊ που προκάλεσαν ανησυχία

Η συζήτηση ξεκίνησε μετά τη συναυλία της στις 17 Νοεμβρίου, όταν στα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφόρησαν πλάνα από την ερμηνεία της στο «Fantasy». Σε αυτά, η τραγουδίστρια φαίνεται να κινείται αργά πάνω στη σκηνή, ενώ ένας χορευτής βρίσκεται συνεχώς δίπλα της και τη στηρίζει με τα χέρια του.

Σε άλλο σημείο της χορογραφίας, περισσότεροι χορευτές εμφανίζονται να τη βοηθούν να σηκώσει ελαφρά το πόδι της. Στα συγκεκριμένα πλάνα, η Κάρεϊ έχει σχεδόν ανέκφραστη έκφραση, ενώ η ποιότητα του ήχου δεν επιτρέπει καθαρή ακρόαση της φωνής της.

Ορισμένοι χρήστες σχολίασαν ότι η εικόνα της έμοιαζε με ανθρώπου που βρισκόταν υπό την επήρεια ηρεμιστικών, ενώ άλλοι αντιμετώπισαν το απόσπασμα με χιούμορ, αποδίδοντας την εμφάνιση σε περιορισμένη ενέργεια. Υπήρξαν όμως και θαυμαστές που εξέφρασαν ουσιαστική ανησυχία, υποστηρίζοντας πως είχαν παρατηρήσει παρόμοια περιορισμένη κινητικότητα και σε προηγούμενη συναυλία της, λίγες ημέρες νωρίτερα.

Το δεύτερο βίντεο από τη Βραζιλία

Λίγες ημέρες πριν από τη συναυλία, είχε δημοσιοποιηθεί ακόμη ένα βίντεο από τη Βραζιλία. Σε αυτό, η τραγουδίστρια φαινόταν να περπατά κρατώντας το μπράτσο γυναίκας από το προσωπικό της, καθώς πλησίαζε θαυμαστές που την περίμεναν για αυτόγραφα.

Μέρος των χρηστών στα social media υποστήριξε ότι η Κάρεϊ «δυσκολευόταν να περπατήσει» και ότι «έμοιαζε να πονάει». Ένας χρήστης έθεσε το ερώτημα: «Πρέπει να ανησυχούμε;», ενώ άλλος έγραψε: «Προσεύχομαι και στέλνω ευχές για καλή υγεία στη βασίλισσα των Χριστουγέννων».

Πηγή Βίντεο: X – felipe